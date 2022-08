La più vasta d Italia è quella Padana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La più vasta d Italia è quella Padana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIANURA

Significato/Curiosita : La piu vasta d italia e quella padana

situato in abruzzo, è la sua vetta più alta. solo un quarto del territorio italiano è costituito da pianure; la pianura padana, una distesa alluvionale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pianura (disambigua). in geografia, la pianura è un'ampia area piana formata da terra collocata ad... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

vasta penisola asiatica; Molto più che vasta ; Quello delle Puglie è una vasta pianura; vasta estensione d acqua; Antonio, teologo italia no beatificato nel 2007; Equivalente italia no del cowboy; In italia , il 1° venne installato a Roma nel 1870; Uno storico tenore italia no; Famosa è quella di Halley; quella Invincibile fu una flotta di Filippo II; quella nera registra i dati di volo dell aereo; C è la varietà di Sorbara e quella Grasparossa; C è quella del Campidano e quella padana ; Trampoliere comune in Pianura padana ; Un tipo di coltura diffuso nella pianura padana ; In inverno avvolge spesso la Pianura padana ;