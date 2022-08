Lo è la pila che si getta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la pila che si getta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCARICA

Significato/Curiosita : Lo e la pila che si getta

pila, (detta anche pila elettrica, pila chimica, cella elettrochimica o batteria primaria) in elettrotecnica ed elettrochimica è un dispositivo che converte...

Spettroscopia di assorbimento atomico, vedi lampada a scarica senza elettrodo. la lampada a scarica è un tipo di lampadina basata sull'emissione luminosa... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con pila; getta; Un elettrodo della pila ; Struttura formata da molti pila stri uniti tra loro; pila stro celebrativo; a macchina usata nel pila tes; Lo getta l atleta; Si getta no nei veglioni; Brand di Maria Mandelli, stilista con la frangetta ; Altoparlante progetta to per riprodurre le frequenze basse; Cerca nelle Definizioni