Pietro, ex magistrato ed ex Presidente del Senato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietro, ex magistrato ed ex Presidente del Senato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GRASSO

Significato/Curiosita : Pietro, ex magistrato ed ex presidente del senato

Vedi pietro giuseppe grasso. pietro grasso (licata, 1º gennaio 1945) è un politico ed ex magistrato italiano. dal 2013 al 2018 è stato presidente del senato...

grasso – cestista italiana aldo grasso – giornalista e critico televisivo italiano. angelo grasso – impresario teatrale italiano anna nicolosi grasso... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con pietro; magistrato; presidente; senato; Cognome di un pietro ex magistrato ora politico; Quello di piazza San pietro è di Bernini; pietro e Paolo lo festeggiano insieme; Progettò il colonnato di San pietro ; Cognome di un Pietro ex magistrato ora politico; magistrato alle Acque di Venezia; L ufficiale subalterno al servizio del magistrato romano; Un alto magistrato con funzioni consultive; Jimmy, ex presidente USA e Nobel per la pace 2002; Il presidente USA dopo Trump; Joe _, il presidente USA; Cognome di un presidente , un editore e un pianista; L attività di senato ri e deputati; La prima donna presidente del senato Italiano; Ha la varietà senato re Cappelli; Il Norberto giurista, filosofo e senato re a vita; Cerca nelle Definizioni