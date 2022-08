Piatto della cucina spagnola a base di riso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piatto della cucina spagnola a base di riso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PAELLA

Significato/Curiosita : Piatto della cucina spagnola a base di riso

La paella è un piatto tradizionale della cucina spagnola a base di riso, zafferano, verdure, carne o frutti di mare. è originario della comunità valenzana...

costituendo la paella mista (paella mixta in spagnolo). il 20 settembre di ogni anno si festeggia la giornata mondiale della paella. ^ (es) ana vega... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

