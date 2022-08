Personaggio dei fumetti nato nel maggio del 1939 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Personaggio dei fumetti nato nel maggio del 1939. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BATMAN

Significato/Curiosita : Personaggio dei fumetti nato nel maggio del 1939

maggio 1939 – imola, 5 febbraio 1996), è stato un fumettista italiano. è considerato uno dei più grandi artisti italiani nel campo del fumetto. nato a...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi batman (disambigua). batman (originariamente noto come the bat-man, ovvero "l'uomo pipistrello")... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

