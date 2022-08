Il patto della Nato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il patto della Nato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ATLANTICO

Significato/Curiosita : Il patto della nato

Settore della difesa. il trattato istitutivo della nato, il patto atlantico, fu firmato a washington il 4 aprile 1949, ed entrò in vigore il 24 agosto...

Disambiguazione – "atlantico" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi atlantico (disambigua). l'oceano atlantico, detto brevemente atlantico, è il secondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Un prodotto della coagulazione delle sieroproteine; Piatto della cucina spagnola a base di riso; Figura della ginnastica in cui si sta sottosopra; Le sorelle Belen e Cecilia della tv; Personaggio dei fumetti nato nel maggio del 1939; Pietro, ex magistrato ed ex Presidente del Senato ; Supporto musicale nato nel 1948; La moglie del Rocky Balboa impersonato da Stallone;