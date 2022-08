Il numero che si dà in segno di approvazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il numero che si dà in segno di approvazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CINQUE

Significato/Curiosita : Il numero che si da in segno di approvazione

il voto per approvazione (inglese: approval voting) è un sistema di voto usato nelle elezioni, nelle quali il votante ha diritto a dare la propria preferenza...

(disambigua). disambiguazione – "cinque" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cinque (disambigua). cinque (indoeuropeo *penkwe; cf. latino... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con numero; segno; approvazione; La località presso Mantova in cui furono giustiziati numero si patrioti mazziniani; Un numero ... da ultimo sforzo; Il numero nell indirizzo; Operazione di polizia che porta a numero si arresti; Strumento scolastico da disegno ; La Lanfranchi ex moglie di Pino Insegno ; segno zodiacale impulsivo tra marzo e aprile; Scuola dove si insegna pittura e disegno : liceo __; Un approvazione anglosassone; Manifestazione sonora di approvazione o lode; Dimostrazione di disapprovazione ; Esclamazione che esprime disapprovazione ; Cerca nelle Definizioni