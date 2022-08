Nei reni dolgono a scuola fanno pensare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nei reni dolgono a scuola fanno pensare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CALCOLI

Significato/Curiosita : Nei reni dolgono a scuola fanno pensare

Sostanze diverse. i calcoli di interesse medico sono: calcolo biliare calcolo renale calcolo salivare calcolo urinario tonsillolito calcolo stechiometrico... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con reni; dolgono; scuola; fanno; pensare; Faceva funzionare i treni a vapore; I treni ad alta velocità; Si usano per prosciugare i terreni ; Fanno dolere i reni ; dolgono agli artritici; Per qualcuno una conferenza, per altri una scuola ; Enigmatico pittore della scuola veneta del 500; scuola dove si insegna pittura e disegno: liceo __; Insegnante della scuola primaria; In natura, lo fanno uccelli e insetti; Veicoli che fanno la spola; fanno le feste al padrone; fanno il tifo al Maradona; Fa pensare il comico; Dà da pensare ma non preoccupa; Dispensare con magnanimità; Ci fa pensare all ovest;