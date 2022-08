Nave che portò i Padri pellegrini in America - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nave che portò i Padri pellegrini in America. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MAYFLOWER

Significato/Curiosita : Nave che porto i padri pellegrini in america

Mayflower (letteralmente "fiore di maggio") fu la nave mercantile con la quale i padri pellegrini, salpati il 16 settembre 1620 da plymouth (inghilterra)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mayflower (disambigua). la mayflower (letteralmente "fiore di maggio") fu la nave mercantile con... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

