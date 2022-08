Manca nel black-out - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manca nel black-out. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LUCE

Significato/Curiosita : Manca nel black-out

Significati del termine, vedi blackout (disambigua). un black out (anche scritto blackout o black-out) è un'interruzione della fornitura di energia elettrica...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi luce (disambigua). il termine luce (dal latino lux) è riferito alla porzione dello spettro elettromagnetico... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con manca; black; La carta che non deve manca re in bagno; manca nza di interesse, noia distaccata; Perdita o manca nza lat; Difficoltà di respirazione, manca nza d aria; È black in una nota serie di fantascienza ing; La Winehouse di Back to black ; Il contrario di black ; Il black __, giornata di saldi; Cerca nelle Definizioni