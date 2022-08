Malato ricoverato in ospedale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Malato ricoverato in ospedale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DEGENTE

Significato/Curiosita : Malato ricoverato in ospedale

4004; 10.876 l'ex ospedale psichiatrico di volterra era un'istituzione per il ricovero di malati mentali. nacque nel 1887, anno in cui il cavalier aurelio...

Sparatoria del romanzo precedente, pur dovendo subire l'asportazione del rene. degente in ospedale, vuoi per fronteggiare la noia, vuoi perché l'istinto del poliziotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con malato; ricoverato; ospedale; Il malato che viene curato dal medico; malato ... poeticamente; Il malato meno alto; Un malato di reumatismi; ricoverato all'ospedale; Molti lavorano in ospedale ; Principale... come il direttore di un ospedale ; Accoglienza in ospedale ; Chi lo accusa finisce in ospedale ; Cerca nelle Definizioni