Lingua ufficiale in Irlanda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lingua ufficiale in Irlanda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GAELICO

Significato/Curiosita : Lingua ufficiale in irlanda

Compaiono accanto alle lingue ufficiali come tali (es. "nelle zone in cui è presente questa minoranza linguistica, tale lingua è ufficiale in quelle zone al pari...

Il calcio gaelico (in inglese gaelic football; in irlandese peil ghaelach), è uno degli sport gaelici, discipline sorte e diffuse quasi esclusivamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con lingua; ufficiale; irlanda; lingua ufficiale della Cina; Studiosi della lingua russa; Sono 33 in un famoso scioglilingua ; È la lingua più parlata in Medio Oriente; Lingua ufficiale della Cina; La lingua ufficiale a Tallinn; L urdu ne è la lingua ufficiale ; Quello ad un pubblico ufficiale può essere reato; Colore attribuito all isola d irlanda ; Il maggior fiume dell irlanda ; La maggiore città dell irlanda del Nord; L irlanda di Dublino; Cerca nelle Definizioni