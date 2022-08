Lingua ufficiale della Cina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lingua ufficiale della Cina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MANDARINO

Significato/Curiosita : Lingua ufficiale della cina

(culto degli antenati) e taoismo. la lingua nazionale è il mandarino standard (), la stessa lingua ufficiale della cina popolare, anche se la maggioranza...

Il mandarino (mandarin) è un personaggio dei fumetti, creato da stan lee (testi) e don heck (disegni), pubblicato dalla marvel comics. la sua prima apparizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con lingua; ufficiale; della; cina; Studiosi della lingua russa; Sono 33 in un famoso scioglilingua ; È la lingua più parlata in Medio Oriente; La lingua ufficiale a Tallinn; La lingua ufficiale a Tallinn; L urdu ne è la lingua ufficiale ; Quello ad un pubblico ufficiale può essere reato; In quella ufficiale ci sono i bandi dei concorsi; Così è l aquila della bandiera albanese; Abitante della capitale della Spagna; Città della costa azzurra tra Nizza e Cannes; Così è lo sguardo della coscienza; Tisana ottenuta bollendo piante officina li; La sua cucina e fra le più apprezzate; Quella di cucina lavora agli ordini dello chef; Grande carneficina ; Cerca nelle Definizioni