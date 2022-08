Jimmy, ex presidente USA e Nobel per la pace 2002 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Jimmy, ex presidente USA e Nobel per la pace 2002. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CARTER

Significato/Curiosita : Jimmy, ex presidente usa e nobel per la pace 2002

Statunitense, vedi jimmy carter (pugile). premio nobel per la pace 2002 james earl carter jr., detto jimmy (plains, 1º ottobre 1924) è un politico statunitense...

Cercando il pugile statunitense, vedi jimmy carter (pugile). premio nobel per la pace 2002 james earl carter jr., detto jimmy (plains, 1º ottobre 1924)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

