Si infilano negli occhielli per chiudere un abito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si infilano negli occhielli per chiudere un abito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BOTTONI

Significato/Curiosita : Si infilano negli occhielli per chiudere un abito

bottoni – plurale di bottone alessandro bottoni – triatleta italiano piero bottoni – architetto, politico e accademico italiano...

