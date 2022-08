Importante opera d arte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Importante opera d arte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CAPOLAVORO

Significato/Curiosita : Importante opera d arte

Dal suo primo apparire, l'opera accese appassionate dispute tra gli intellettuali, tese a stabilire se l'elemento più importante fosse la musica o il testo...

Artigiano altri progetti wikiquote wikizionario wikiquote contiene citazioni di o su capolavoro wikizionario contiene il lemma di dizionario «capolavoro»... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Il centro più importante della Val Gardena; importante affluente emiliano del Po; Il più importante torneo di tennis sull erba; La più importante opera di Petronio; È tagliente in sala opera toria; _ Lescaut. l opera di Puccini; Registra le opera zioni del pilota; Lodevole come un opera buona; La famiglia a cui apparte ngono serval e caracal; Parte più scura e croccante del pane; Recondito, in disparte ; Accomuna le carte agli anelli con diamante;