Ha un grande porto turistico sull Adriatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un grande porto turistico sull Adriatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PESCARA

Significato/Curiosita : Ha un grande porto turistico sull adriatico

Peschereccio è al terzo posto in italia e al primo in adriatico con 4.566 tsl. lavorano al porto di ancona 6.528 addetti: 5.998 nei settori privati, di...

Cercando altri significati, vedi pescara (disambigua). pescara (/pe'skara/, pronuncia[·info], pescàrë in abruzzese, pëscàrë in dialetto pescarese) è un comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

