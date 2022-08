I genitori dei genitori dei propri genitori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I genitori dei genitori dei propri genitori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BISNONNI

Significato/Curiosita : I genitori dei genitori dei propri genitori

Inizialmente i genitori prenderanno le difese dei propri figli, ma poi la preside deciderà di raddoppiare i compiti a casa. contro genitori e preside, i ragazzi...

Nipote. i bisnonni (bisavoli o bisavi), bisnonno e bisnonna, corrispondono ai genitori dei nonni (avi) di una persona. i genitori dei bisnonni sono i trisnonni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con genitori; genitori; propri; genitori; I... genitori di lui o di lei; Progenitori ; Donna che ha in comune uno solo dei genitori ; Rispettare i genitori secondo i comandamenti; I... genitori di lui o di lei; Progenitori ; Donna che ha in comune uno solo dei genitori ; Rispettare i genitori secondo i comandamenti; Ha le propri età del cloroformio; Tolto al propri etario; Chiudere malamente la propri a attività; Lo si protegge celando la propri a identità; I... genitori di lui o di lei; Progenitori ; Donna che ha in comune uno solo dei genitori ; Rispettare i genitori secondo i comandamenti; Cerca nelle Definizioni