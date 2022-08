Genera la scintilla che fa accendere un motore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Genera la scintilla che fa accendere un motore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CANDELA

Significato/Curiosita : Genera la scintilla che fa accendere un motore

Cilindri atto a generare una scintilla che avvii la combustione della carica fresca. nei motori ad accensione spontanea la combustione è invece avviata...

Su vincent candela wikimedia commons contiene immagini o altri file su vincent candela vincent candela, su uefa.com, uefa. vincent candela, su tuttocalciatori...

