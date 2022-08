Fosse romane teatro di un eccidio nel marzo 1944 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fosse romane teatro di un eccidio nel marzo 1944. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARDEATINE

Significato/Curiosita : Fosse romane teatro di un eccidio nel marzo 1944

L'eccidio delle fosse ardeatine fu l'uccisione di 335 civili e militari italiani, prigionieri politici, ebrei o detenuti comuni, trucidati a roma il 24...

Arresto per motivi razziali. le fosse ardeatine, antiche cave di pozzolana situate nei pressi della via ardeatina, scelte quale luogo dell'esecuzione e...

