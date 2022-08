Forma di protezione per persone sotto minaccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forma di protezione per persone sotto minaccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCORTA

Significato/Curiosita : Forma di protezione per persone sotto minaccia

I principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (art. 25) richiedono che la protezione dei dati faccia...

Della sua scorta». il film racconta la vicenda di un magistrato che conduce un'inchiesta in sicilia, e le vicende degli uomini della sua scorta. fu presentato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

