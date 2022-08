Figura retorica che inverte l ordine delle parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Figura retorica che inverte l ordine delle parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ANASTROFE

Significato/Curiosita : Figura retorica che inverte l ordine delle parole

Settenario, «si rallegra ogni core» (v. 25), dove leopardi inverte l'ordine delle parole del primo emistichio dell'ottavo verso, «ogni cor si rallegra»...

Wikizionario wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «anastrofe» wikimedia commons contiene immagini o altri file su anastrofe... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con figura; retorica; inverte; ordine; delle; parole; figura geometrica con angoli a 144° se è regolare; Zampe piene di artigli, anche in senso figura to; figura musicale che rappresenta l intero; figura geometrica... che si suona; Figura retorica che incrocia parole; Figura retorica ascendente gre; Figura retorica che usa la causa per l effetto; La figura retorica come bere una bottiglia; inverte ndo due lettere, i rasoi diventano... profumati cespugli; Apparecchio che inverte la corrente elettrica; Il rivestimento esterno di alcuni inverte brati; ll più grosso inverte brato; Un disordine nella ressa; Ultimo ordine architettonico greco; Forze dell ordine in servizio... a gruppi; Con le varie... alla fine dell ordine del giorno; Il fascino delle più attraenti; Sono sempre più leggeri quelli delle biciclette; Ruminanti delle regioni nordiche; L albero delle ciliegie siciliane; Lineetta che divide parole ; L unione di più lettere o parole in una composizione tipografica; Classico gioco di composizione di parole ; Si costruiscono con parole ; Cerca nelle Definizioni