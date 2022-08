Figura mostruosa di chiese e cattedrali gotiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Figura mostruosa di chiese e cattedrali gotiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GARGOYLE

Significato/Curiosita : Figura mostruosa di chiese e cattedrali gotiche

Stessi piloni. questa è una caratteristica che differenzia il duomo milanese dalle cattedrali transalpine, limitando, rispetto al gotico tradizionale, l'apertura...

Disambiguazione – "gargoyle" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi gargoyle (disambigua). la gargolla o garguglia è la parte terminale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

figura geometrica che regolare ha angoli a 144°; figura geometrica con angoli a 144° se è regolare; figura retorica che inverte l ordine delle parole; Zampe piene di artigli, anche in senso figura to; È mostruosa in un film con Lillo e Lucia Ocone; Creatura mostruosa metà donna metà serpente; La creatura mostruosa creata da Lovecraft; C è in tutte le chiese ; Tribuna nelle chiese riservata al coro; Orna la porta di certe chiese ; Re dei Britanni che chiese l aiuto militare dell imperatore Claudio; Le finestre colorate delle antiche cattedrali ; Gli ingressi delle cattedrali ; Il grande impressionista delle cattedrali di Rouen; Il finestrone delle chiese romaniche o gotiche ; Nervatura in rilievo delle volte gotiche ; Parte delle volte a crociera romaniche e gotiche ; Nervature nelle volte gotiche ;