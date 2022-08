Faceva funzionare i treni a vapore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Faceva funzionare i treni a vapore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARBONE

Significato/Curiosita : Faceva funzionare i treni a vapore

Combustione nel generatore di vapore per produrre vapore acqueo con cui è alimentata e azionare quindi un motore a vapore. il moto alternativo da esso...

il carbone (o carbon fossile) è un combustibile fossile o roccia sedimentaria...

