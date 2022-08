Era il soprannome di Victoria nelle Spice Girls - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era il soprannome di Victoria nelle Spice Girls. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : POSHSPICE

Significato/Curiosita : Era il soprannome di victoria nelle spice girls

victoria beckham, nata victoria caroline adams, nota anche con lo pseudonimo di posh spice (harlow, 17 aprile 1974), è un'imprenditrice, stilista ed ex-cantante...

Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con soprannome; victoria; nelle; spice; girls; Il soprannome di una nota figlia di Donald Trump; Il soprannome di Al Capone; Il soprannome di Annalisa, camorrista di Gomorra; Il soprannome di Franco Califano; David e victoria __, jet set; Gli inglesi David e victoria ; Lo è stata victoria Adams; Il territorio della Cina con victoria e Kowloon; Si grida nelle arene; La si promette nelle uova pasquali; Vale confronta nelle abbreviazioni; Caratterizza il traffico nelle ore di punta; La spice Girl più posh; La Ginger spice Geri; __ C e __ B, spice girls; __ Halliwell, spice Girls; La Lindsay del film commedia Mean girls ; La Cyndi di girls just want to have fun; Le showgirls di Striscia la notizia; __ C e __ B, Spice girls ; Cerca nelle Definizioni