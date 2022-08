Durante il fascismo fu usato come surrogato del tè - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Durante il fascismo fu usato come surrogato del tè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CARCADÈ

Significato/Curiosita : Durante il fascismo fu usato come surrogato del te

Di un surrogato di sapone di scarsa qualità, che non conteneva grassi né umani né di altra provenienza. auschwitz fu inizialmente fondato come campo di...

Ottenendone due tipi: il carcadè verde (il cui uso è però quasi esclusivamente limitato ai luoghi di colture) e il carcadè rosso, che è invece comunemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

