Il diritto che si occupa delle norme dello Stato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il diritto che si occupa delle norme dello Stato.

Soluzione 8 lettere : PUBBLICO

Significato/Curiosita : Il diritto che si occupa delle norme dello stato

il diritto amministrativo è un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano l'organizzazione della pubblica amministrazione, le attività di perseguimento...

pubblico – nelle arti e nello spettacolo, insieme delle persone che assistono alla manifestazione artistica o allo spettacolo pubblico – in sociologia...

