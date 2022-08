Un desueto sinonimo di sport - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un desueto sinonimo di sport. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DIPORTO

Significato/Curiosita : Un desueto sinonimo di sport

Diporto: sinonimo (desueto) di sport nautica da diporto: navigazione a scopo sportivo e ricreativo volo da diporto: volo di tipo sportivo altri progetti...

Giuridico-economici, ci si riferisce con i termini "nautica da diporto" o, in senso informale, "diporto nautico", mentre il "diportismo" (yachting in inglese)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con desueto; sinonimo; sport; Figura geometrica ma anche copricapo desueto ; Temine desueto con il quale veniva chiamato il mascara; Un desueto persino aulico; Termine italiano desueto per baby-sitter; È sinonimo di ricchezza; Danneggiato, detto con un sinonimo ; Un sinonimo di annotare; Un sinonimo dispregiativo di poliziotto; Push-up sport ivi sulle braccia; Un divieto a esport are; La società dei trasport i privati via app; Lo si trasport a nei gasdotti; Cerca nelle Definizioni