Denaro in forma cartacea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Denaro in forma cartacea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BANCONOTA

Significato/Curiosita : Denaro in forma cartacea

Biglietto di banca, cartamoneta o moneta cartacea) è uno strumento di pagamento rappresentato da un biglietto cartaceo stampato, privo di valore intrinseco...

Biglietto di banca, cartamoneta o moneta cartacea) è uno strumento di pagamento rappresentato da un biglietto cartaceo stampato, privo di valore intrinseco...

Altre definizioni con denaro; forma; cartacea; Così è una ridicola somma di denaro ; Restituzione di denaro indebitamente versato; Disposti a tutto per denaro ; Entrata in denaro , incasso; Caricamento di un file su una piattaforma ing; Rituale, celebrazione forma le; forma di protezione per persone sotto minaccia; Un codice forma to da cinque cifre; Può essere cartacea , aurea o di riserva; Rassegna cartacea delle offerte di un supermercato; La base cartacea e a pieghe dei muffin; E’ metallica o cartacea ; Cerca nelle Definizioni