Cresta lineare di un rilievo montuoso - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CRINALE

Chiamate vette. spalla: fianco di una montagna particolarmente pronunciato. cresta: linea sulla sommità di un rilievo montuoso che separa due versanti intersecati...

Coordinate: 44°37'01.2n 9°19'48e / 44.617°n 9.33°e44.617; 9.33 la val trebbia è una valle dell'appennino ligure formata dall'omonimo fiume, affluente...

