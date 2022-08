Così si può chiamare un lavoratore freelance - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così si può chiamare un lavoratore freelance. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AUTONOMO

Significato/Curiosita : Cosi si puo chiamare un lavoratore freelance

Jack bauer e la madre di kim bauer. lavora come designer degli interni freelance e all'università della california. all'inizio della prima stagione, jack...

autonomo – aderente ad autonomia operaia, movimento della sinistra extraparlamentare attivo fra il 1973 e il 1979 autonomo – nome proprio di persona maschile... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con così; chiamare; lavoratore; freelance; così viene talvolta chiamato l autobus; così è il biglietto per chi fa il... portoghese; così è l aquila della bandiera albanese; così è lo sguardo della coscienza; Altro modo di chiamare la Corte Costituzionale; Si grida per richiamare l attenzione; Si dà per chiamare ; Articolo polemico sul giornale rivolto ad una persona che si vuol chiamare in causa; Il lavoratore più umile in cucina; lavoratore che fa da sé; lavoratore della fabbrica; lavoratore che non partecipa allo sciopero; Cerca nelle Definizioni