Città sede del Consiglio dell Unione Europea - Cruciverba

Città sede del Consiglio dell Unione Europea.

Soluzione 9 lettere : BRUXELLES

Vedi bruxelles (disambigua). disambiguazione – "brussels" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi brussels (disambigua). bruxelles ([by'sl];...

Altre definizioni con città; sede; consiglio; dell; unione; europea; città della costa azzurra tra Nizza e Cannes; La città toscana dell alabastro; La città con più Filippini; IL Quella pedonale è in centro città ; Vi ha sede il ministero degli Esteri; Fu sede dell umiliazione di Enrico IV; Vi ha sede il Comitato Olimpico Internazionale; La città sede della Porsche; Il consiglio di Gerusalemme che condannò Gesù; Il primo consiglio dell informatico: spegni e __; Si fa pagare il consiglio ; Ultimo presidente del consiglio del Regno d Italia; Città dell a costa azzurra tra Nizza e Cannes; Figura retorica che inverte l ordine dell e parole; Così è lo sguardo dell a coscienza; Adattare al colore dell ambiente; Relativo a una unione che può essere anonima; Si sceglie sposandosi: comunione o separazione __; Il sacramento della Comunione ; L unione di più lettere o parole in una composizione tipografica; È stata capitale europea della cultura nel 2019; Capitale europea con il Ponte dei Draghi; Nazione europea divisa in due parti fino al 1989; Penisola europea ; Cerca nelle Definizioni