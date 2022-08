È in cielo nel plenilunio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È in cielo nel plenilunio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LUNA PIENA

Significato/Curiosita : E in cielo nel plenilunio

Risulta allineata perfettamente con la terra e il sole e perciò provoca il fenomeno delle eclissi di sole. plenilunio altri progetti wikizionario wikimedia commons...

Disambiguazione – "luna piena" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi luna piena (disambigua). il plenilunio (o luna piena) è la fase della luna durante... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con cielo; plenilunio; Meteore che guizzano in cielo ; Quelle Tricolori fanno acrobazie nel cielo ; Cade a gocce dal cielo ; Vi sorge il grattacielo Burj Khalifa; Vaga ululando nelle notti di plenilunio ; Vagano ululando nelle notti di plenilunio ; Ulula nelle notti di plenilunio ; Cerca nelle Definizioni