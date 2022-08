Chi ha la patente lo è alla guida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi ha la patente lo è alla guida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IDONEO

Significato/Curiosita : Chi ha la patente lo e alla guida

Disambiguazione – "patente" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi patente (disambigua). una patente di guida, denominata nella svizzera...

regia di angelo d'alessandro (1979) malèna, accreditato come gilberto idone, regia di giuseppe tornatore (2000) nati stanchi, regia di dominick tambasco... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con patente; alla; guida; La si studia per ottenere la patente ; Automobilisti ai quali andrebbe ritirata la patente ; Si studia per avere la patente ; Revocare la patente ; Un alternativa alla colla; In Italia, il 1° venne installa to a Roma nel 1870; La distanza massima di un satellite dalla Terra; Non gradevoli alla vista; Protegge il guida tore; Furono guida ti da Serse e Ciro il Grande; La rincorre il leone la guida no i carabinieri; La fa guida ta il turista; Cerca nelle Definizioni