È bianca all elezione del Papa - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : FUMATA

E bianca all elezione del papa

Segnare un'elezione riuscita e di fumo nero per un'elezione fallita risale al conclave del 1914. la fumata nera indica la mancata elezione del nuovo papa durante...

La fumata nera e la fumata bianca sono due segnali di fumo adoperati dai cardinali riuniti in conclave per comunicare l'esito degli scrutini per l'elezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

