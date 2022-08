Lo è l azzurra Vanessa Ferrari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è l azzurra Vanessa Ferrari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GINNASTA

Significato/Curiosita : Lo e l azzurra vanessa ferrari

vanessa ferrari (orzinuovi, 10 novembre 1990) è una ginnasta italiana, campionessa del mondo nel 2006, campionessa europea nel 2007 e vicecampionessa...

Indica vari sport che prevedono l'esecuzione da parte degli atleti, detti ginnasti, di sequenze più o meno lunghe di movimenti che generalmente richiedono... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con azzurra; vanessa; ferrari; Città della costa azzurra tra Nizza e Cannes; La Nazionale azzurra nei tabelloni; __ d Antibes, in Costa azzurra ; Perla della Costa azzurra ; La vanessa nota violinista; Una simpatíca vanessa dello spettacolo; vanessa ... nota violinista; Le sportive come vanessa Ferrari; Un pilota ferrari gravemente ustionato in un GP; Così era detto Enzo ferrari ; Paola ferrari ha condotto quella Sportiva; Autodromo toscano di proprietà di ferrari ;