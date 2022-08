Assomigliano alle lentiggini ma non lo sono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assomigliano alle lentiggini ma non lo sono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EFELIDI

Significato/Curiosita : Assomigliano alle lentiggini ma non lo sono

una mutua intelligibilità). ve ne sono, però, molte che assomigliano a parole italiane, ma che hanno tutt'altro significato (alcune hanno un doppio significato)...

Di peutz-jeghers macule simili ad efelidi compaiono in zone dove normalmente le efelidi non sono presenti. le efelidi compaiono principalmente nelle persone... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con assomigliano; alle; lentiggini; sono; Rassomigliano alle rane; assomigliano ai daini; assomigliano alle faine; Rassomigliano alle api; Famoso balle tto di Adam; Rassomigliano alle rane; Si fa in tutta alle gria; Galle ria ferroviaria; Piccole macchie cutanee simili alle lentiggini ; lentiggini in linguaggio medico; Macchie scure simili alle lentiggini ; sono a capo di una forza armata; sono celebri quelle di Nostradamus; Si possono scialacquare; I fratelli Wright sono tra i suoi pionieri; Cerca nelle Definizioni