L architettura del duomo di Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L architettura del duomo di Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GOTICA

Significato/Curiosita : L architettura del duomo di milano

Vedi il duomo di milano. il duomo di milano, ufficialmente cattedrale metropolitana della natività della beata vergine maria (dòmm de milan in milanese...

Cattedrale gotica fu concepita come una metafora del paradiso, perciò spesso al suo ingresso fu scolpito il giudizio universale. l'architettura gotica continentale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con architettura; duomo; milano; Nell architettura classica è la statua di donna usata come colonna o pilastro; Ionico, dorico o corinzio in architettura ; Tipico cortile interno dell architettura spagnola; In architettura , il palo che sostiene un ponte; Città umbra famosa per il suo duomo gotico; Nella prima metà del 400 fu sovrintendente alla costruzione del duomo di Milano; È appuntita sulla cima di un duomo gotico; L architetto della facciata del duomo d Orvieto; Un Università di milano ; Un Università di milano ; Mangia un fanciullo nel simbolo di milano ; Premio d oro assegnato dal comune di milano ; Cerca nelle Definizioni