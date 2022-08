Aperture o finestre sul tetto atte a illuminare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aperture o finestre sul tetto atte a illuminare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LUCERNARI

Significato/Curiosita : Aperture o finestre sul tetto atte a illuminare

tetto a due spioventi, e ospita l'ingresso principale con contorni in pietra arenaria affiancato da due aperture quadrate complete d'inferriata atte a...

primi esempi di lucernario sono da fare risalire all'architettura romana: ne è un esempio l'oculo del pantheon. i primi lucernari non aperti si ritrovano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con aperture; finestre; tetto; atte; illuminare; aperture nel tetto; Quella fotoelettrica è in molte aperture ; Antica finestra a tre aperture ; aperture di certe conchiglie; Sostengono i vetri delle finestre ; Un arredo per finestre ; Villetta con i gerani alle finestre ; Si crea tra finestre aperte; Elemento architetto nico simile al portico; Se cede, crolla il tetto ; Celebre architetto francese di nome Gustave; Ultimo ordine architetto nico greco; Dermatosi caratte rizzata da pomfi; Caratte ristica delle popolazioni non stanziali; Precede sempre l atte rraggio; Un soffio di vento inatte so; Si avvitano per illuminare ; illuminare ... esplodendo; Cerca nelle Definizioni