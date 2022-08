Antico aggettivo possessivo... Mediterraneo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico aggettivo possessivo... Mediterraneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NOSTRUM

Significato/Curiosita : Antico aggettivo possessivo... mediterraneo

Mai di aggettivi), che sono da considerarsi un residuo del neutro latino per tradurre "ciò, questa cosa, quella cosa". l'aggettivo possessivo segue sempre...

La air nostrum líneas aéreas del mediterráneo è una compagnia aerea regionale spagnola con sede a valencia. è un'azienda indipendente che opera franchising... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con antico; aggettivo; possessivo; mediterraneo; Sole: ispirò il Cantico di san Francesco; antico chiosatore di testi; antico militare giapponese; San Francesco D Assisi ha scritto il loro Cantico ; aggettivo possessivo... Mediterraneo lat; aggettivo , qualità; aggettivo di un Concilio del Cinquecento; aggettivo di libri della Bibbia; Aggettivo possessivo ... Mediterraneo lat; Fra il possessivo e il paranoico; possessivo femminile; Innamorato e... possessivo ; Aggettivo possessivo... mediterraneo lat; In fondo al mediterraneo ; Lo squalo azzurro del mediterraneo ; Pregiato pesce del mediterraneo ; Cerca nelle Definizioni