Antica dinastia lituana dal 1300 al 1600 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica dinastia lituana dal 1300 al 1600. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : JAGELLONI

Significato/Curiosita : Antica dinastia lituana dal 1300 al 1600

La confederazione polacco-lituana (in polacco rzeczpospolita obojga narodów; in lituano abieju tautu respublika; in bielorusso: ; in ucraino:...

Con la morte di casimiro iii. gli jagelloni furono regnanti ereditari di polonia e lituania. i regnanti jagelloni della polonia-lituania (con le date... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 5 agosto 2022

Altre definizioni con antica; dinastia; lituana; 1300; 1600; Gioco enigmistico che unisce cane, etica e cantica ; Una Cecilia dell antica Roma; Un savio dell antica Grecia; Eroe dell antica Grecia che salvò Andromeda; Una dinastia francese; La dinastia che fu a lungo rivale degli York; Sono la dinastia di Carlo Magno; dinastia francese che resse il Regno di Napoli; Città lituana sul fiume Nemunas; Città lituana ... in tedesco; Lo sono gli ebrei della città lituana di Trakai; Il nome italiano della capitale lituana ; Città papale francese dal 1300 ; Per due mesi, nel 1300 , Dante lo fu di Firenze; Nel 1300 pegno, ricompensa; La radice quadrata di 1600 ; Danza nata in Francia nel 1600 ; Museo di Firenze con 1600 0 armature; Cerca nelle Definizioni