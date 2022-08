Le vongole per la pasta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vongole per la pasta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VERACI

Significato/Curiosita : Le vongole per la pasta

Gli spaghetti alle vongole sono un piatto diffuso in tutte le coste italiane, a base di pasta e vongole. come molti altri piatti della cucina marittima...

È la vongola verace (ruditapes decussatus), che non va confusa con la vongola filippina (ruditapes philippinarum), spesso chiamata verace nei mercati del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

