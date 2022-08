Lo è il vino non mosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il vino non mosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FERMO

Significato/Curiosita : Lo e il vino non mosso

Anche il vino spumante che però non va confuso con il frizzante e viceversa. in termini non rigorosamente tecnici si può affermare che un vino frizzante...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fermo (disambigua). fermo è un comune italiano di 36 386 abitanti, capoluogo della provincia...

