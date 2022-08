Villose come le pecore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Villose come le pecore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LANOSE

Glanduloso e molto villoso. le foglie sono intere di forma lanceolata (quelle inferiori sono ellittico – spatolate), sessili, molto villose in disposizione...

Glanduloso e molto villoso. le foglie sono intere di forma lanceolata (quelle inferiori sono ellittico – spatolate), sessili, molto villose in disposizione...

