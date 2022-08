Un video in pollici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un video in pollici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MONITOR

Significato/Curiosita : Un video in pollici

Standard per la televisione. in particolare il video è un flusso informativo in quanto sia l'immagine fissa che l'immagine in movimento presentano sempre...

monitor – apparecchio elettronico sul cui schermo fluorescente possono comparire caratteri alfanumerici, simboli, grafici, ecc. monitor da studio – sistema... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

