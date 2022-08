Viaggio a scopo scientifico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viaggio a scopo scientifico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SPEDIZIONE

Significato/Curiosita : Viaggio a scopo scientifico

Letteratura di viaggio. il viaggio immaginario (talvolta viaggio fantastico) è un genere narrativo incentrato sulla descrizione di un viaggio fittizio verso...

Un’ultima spedizione dal porto di livorno, avvenuta tra il 1º e il 3 settembre (spedizione nicotera). complessivamente partirono più di venti spedizioni navali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

