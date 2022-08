Se è di vetro, è smerigliato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è di vetro, è smerigliato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TAPPO

Significato/Curiosita : Se e di vetro, e smerigliato

Rotondo trasparente, sono inseriti dei frammenti colorati di varie forme e colori. un vetro smerigliato chiude il tubo all'estremità. appoggiando l'occhio ad...

tappo è un popolare gioco di carte italiano. in alcune varianti è noto come asino, merda o porco. è diffuso in molte varianti in tutta italia e si gioca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

