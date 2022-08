Verdure che si mangiano per lo più cotte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verdure che si mangiano per lo più cotte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LEGUMI

Significato/Curiosita : Verdure che si mangiano per lo piu cotte

Adulti (soprattutto quelli più giovani) mangiano solitamente delle fette di pane tostato con burro e marmellata, uova o verdure tritate, accompagnate da...

Anche i legumi hanno una loro giornata celebrativa: dal 2019, ogni 10 febbraio, si celebra infatti la giornata mondiale dei legumi. ^ tipi di legumi, su politicheagricole... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con verdure; mangiano; cotte; Piatto di verdure miste; Zuppa fredda spagnola con verdure e pane frullati; Intingolo di verdure fritte tipico della Sicilia; Piatto a base di verdure ; Ne mangiano molti gli Statunitensi; Gruppo di persone che mangiano sedute insieme; Si mangiano con le seppie; Le sue foglie si mangiano anche fritte; L elica dell elicotte ro; Così è il piumaggio del fenicotte ro; Si bevono crude e si mangiano cotte ; La grande pala dell elicotte ro; Cerca nelle Definizioni