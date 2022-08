Veicoli che fanno la spola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veicoli che fanno la spola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NAVETTE

Significato/Curiosita : Veicoli che fanno la spola

che hanno la necessità di recarsi al loro posto di lavoro a malta. trasport malta, a fronte del costante aumento del numero di veicoli che fanno la spola...

Nel gergo parlamentare il termine navette oppure navetta parlamentare, in un sistema bicamerale, indica il passaggio ripetuto di un progetto di legge (disegno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con veicoli; fanno; spola; I veicoli per il trasporto di politici e autorità; Fa sobbalzare i veicoli ; veicoli ... rumorosi; Coperture per veicoli ; fanno le feste al padrone; fanno il tifo al Maradona; Sofferenza d animo, affanno ; Si fanno in pista; Un veicolo che fa la spola ; Fa la spola fra due sponde; Fa la... spola ; Parti del telaio con la spola ; Cerca nelle Definizioni