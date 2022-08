Si usano sulla neve e sull acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano sulla neve e sull acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SCI

Significato/Curiosita : Si usano sulla neve e sull acqua

Trasportato in su e in giù nella nube, dove si fonde con altri piccoli aggregati di ghiaccio e gocce d'acqua per poi ricongelarsi nuovamente e diventare sempre...

Altri significati, vedi sci (disambigua). lo sci è un mezzo di trasporto e un'attività sportiva che prevede l'uso degli sci come strumento per la percorrenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

